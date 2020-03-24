Принц Гарри встретился со своей бывшей девушкой Челси Дэйви на "прощальной" вечеринке в Лондоне

Стали известны новые подробности "прощального" визита 35-летнего принца Гарри и 38-летней Меган Маркл в Великобританию, во время которого они последний раз приняли участие в мероприятиях в качестве старших членов британской королевской семьи.

Ранее сообщалось, что Меган вернулась к сыну в Канаду сразу же после окончания последнего официального визита, а принц Гарри еще на несколько дней задержался в Англии, чтобы уладить ряд рабочих вопросов и провести несколько встреч. Оказывается, в планы герцога Сассекского также входила прощальная вечеринка с друзьями, на которой в числе других присутствовала и его бывшая девушка, 34-летняя Челси Дэйви. По сообщениям издания The Sun, Гарри был очень рад встретиться с Челси, общение с которой сошло на нет после его свадьбы с Меган Маркл.





Принц Гарри и Челси Дэйви

Гарри знал, что у него не получится встретиться со всеми друзьями по отдельности, поэтому устроил вечеринку, на которых собрал всех тех, с кем хотел бы попрощаться перед отъездом в Канаду. Гарри буквально сиял от счастья, когда вошел в комнату и увидел всех приятелей в сборе. Он не поверил своим глазам, когда увидел Челси. Они очень крепко обнялись. Он был очень рад, что она присоединилась к вечеринке. Многие шутили, что Гарри явно не хотел бы, чтобы Меган отслеживала его на вечеринке по GPS,

— рассказал инсайдер.

Аноним также уточнил, что, несмотря на тесную связь между Гарри и Челси, речь не идет о какой-то вновь вспыхнувшей искре, между ними. Он также уточнил, что герцог отлично провел время на вечеринке со старыми друзьями и чувствовал себя очень счастливым и беззаботным.





Напомним, что принц Гарри и Челси Дэйви встречались с 2003 по 2010 год и за это время несколько раз расставались и снова сходились. После разрыва бывшие возлюбленные сохранили дружеские отношения — в 2011 году они даже вместе посетили свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон, после которой Дэйви заявила, что не готова стать женой принца.





Челси Дэйви на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри

Присутствовала Челси и на свадьбе своего бывшего возлюбленного и Меган Маркл. На торжество принц Гарри пригласил и другую свою бывшую девушку, Крессиду Бонас — тогда многие расценили этот поступок принца Гарри как окончательную зрелость. Кстати, и Челси, и Крессида приняли приглашение экс-бойфренда и посетили торжество.

В одном из недавних интервью Челси Дэйви призналась, что она, как и ее экс-возлюбленный, обрела счастье в личной жизни. Девушка не стала раскрывать имя избранника, однако призналась, что всерьез им увлечена.





Меган Маркл и принц Гарри