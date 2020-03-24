Продажи детской книги взлетели на две тысячи процентов из-за коронавируса

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Продажи детской иллюстрированной книги про маленькую принцессу и важность мытья рук взлетели на две тысячи процентов в Великобритании. Об этом сообщает The Guardian.

Произведение Тони Росса под названием «Я не хочу мыть руки!» впервые было издано в 2001 году. В нем главную героиню постоянно просят мыть руки после различных занятий и объясняют, почему это важно. Продажи книги резко увеличились в марте 2020-го на фоне пандемии коронавируса.

Автор книги сейчас находится дома в самоизоляции. Он заявил, что не ожидал взлета популярности своего произведения.

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