Путин обсуждает с правительством меры по борьбе с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с правительством о мерах по борьбе с распространением коронавируса в России.

Ранее во вторник в Ново-Огарево глава государства провел совещание по вопросам борьбы с коронавирусом. В нем приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин и министр здравоохранения Михаил Мурашко. На совещании также было принято решение съездить в больницу на Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением на заражение новой инфекцией.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались. В России, по последним данным, 495 заболевших.

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