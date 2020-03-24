Путин поздравил Бжанию с избранием на пост президента Абхазии

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Аслану Бжании по случаю избрания на пост президента Республики Абхазия, сообщает пресс-служба Кремля.

"Убедительная победа на выборах, прошедших в условии свободного волеизъявления граждан, стала свидетельством Вашего высокого авторитета среди соотечественников", - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин подтвердил готовность к совместной работе с Бжанией по дальнейшему упрочению союзнических российско-абхазских отношений.

"Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать обеспечению социально-экономического развития Абхазии, защите интересов вашей страны на международной арене", - добавил Путин.