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Новости » Россия » Рошаль назвал распространение COVID-19 репетицией биологической войны

Рошаль назвал распространение COVID-19 репетицией биологической войны

Рошаль назвал распространение COVID-19 репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса по миру показывает, насколько мировое здравоохранение готово к реакции на подобные вызовы, заявил в эфире телеканала «Россия 24» президент «Национальной медицинской палаты» Леонид Рошаль.

По его словам, распространение COVID-19 фактически является репетицией биологической войны.

«Фактически сегодня это репетиция биологической войны. Мы сейчас говорим о том, насколько вообще здравоохранение мира готово к этому, и насколько мы готовы к этому», — заявил Рошаль.

Он считает, что все регионы России, а не только Москва, должны быть готовы к оказанию помощи людям, поэтому нужно поднимать общее состояние здравоохранения.

Рошаль также призвал россиян «не нагнетать атмосферу». Кроме того, по его словам, способность нового типа коронавируса передаваться от зараженных людей здоровым во многом уступает другим инфекциям.


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Добавлено: 24 мар 2020 в 03:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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