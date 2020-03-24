Россияне оказались не готовы платить за просмотр российского телевидения

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Подавляющее большинство россиян оказалось не готово платить за просмотр федеральных телеканалов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного среди читателей «Ленты.ру», «Газеты.Ru» и «Рамблера». Его итоги публикует «Газета.Ru».

В опросе приняло участие 237 тысяч человек. 90 процентов проголосовавших (213 тысяч человек) отметили, что абсолютно не заинтересованы в просмотре федеральных каналов на платной основе. Они выбрали вариант «Нет, есть масса других источников информации».

Шесть процентов участников (15 тысяч человек) отметили, что не готовы платить за просмотр Первого, «России» и других федеральных телеканалов, однако, если их программы перестанут быть бесплатными, намерены искать их в интернете.

Около девяти тысяч человек (четыре процента проголосовавших) сообщили, что готовы смотреть федеральные каналы за деньги. Чуть более пяти тысяч человек считают, что без них не обойтись. При этом четыре тысячи участников отметили, что готовы платить только в том случае, если другого финансирования у федеральных телеканалов не будет.