Российские лыжники не хотят переходить в биатлон

Председатель российского Союза биатлонистов Владимир Драчев заявил об отсутствии планов у российских лыжников по переходу в биатлон. При этом в СБР хотели бы видеть некоторых из них в новом виде спорта.

"Прекрасно, когда такие спортсмены переходят в биатлон. Отрадно видеть, что наш спорт интересен. Мы бы тоже были очень рады, если бы наши лыжники - шестые-седьмые номера - попробовали себя в биатлоне", – цитирует его ТАСС.

Драчев подчеркнул, что при нем никто из лыжников эту тему не поднимал, хотя многие биатлонисты-чемпионы начинали именно с лыж – Ольга Пылева, Светлана Ишмуратова, Анфиса Резцова.

Как сообщал Ruposters, ранее были названы доходы Логинова, Бё и Фуркада за сезон.