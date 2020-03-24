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Российские лыжники не хотят переходить в биатлон

Российские лыжники не хотят переходить в биатлон

Председатель российского Союза биатлонистов Владимир Драчев заявил об отсутствии планов у российских лыжников по переходу в биатлон. При этом в СБР хотели бы видеть некоторых из них в новом виде спорта.

"Прекрасно, когда такие спортсмены переходят в биатлон. Отрадно видеть, что наш спорт интересен. Мы бы тоже были очень рады, если бы наши лыжники - шестые-седьмые номера - попробовали себя в биатлоне", – цитирует его ТАСС.

Драчев подчеркнул, что при нем никто из лыжников эту тему не поднимал, хотя многие биатлонисты-чемпионы начинали именно с лыж – Ольга Пылева, Светлана Ишмуратова, Анфиса Резцова.

Как сообщал Ruposters, ранее были названы доходы Логинова, Бё и Фуркада за сезон.


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Добавлено: 24 мар 2020 в 11:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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