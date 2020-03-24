Российского футболиста уличили в сдаче матчей

Российский футболист Дмитрий Айдов во время выступления за белорусский клуб "Гомель" получал деньги за сдачу матчей, пишет "Прессбол".

По данным источников издания, футболист таким образом заработал $22 тыс. В июне 2018 года Айдов стал участником сговора. Перед матчем с БАТЭ он получил $12 тыс. Встреча закончилась поражением "Гомеля" 0:3.

Ситуация повторилась перед матчем с минским "Динамо". Айдов, выступавший на позиции защитника, получил $10 тыс. В итоге столичная команда разгромила соперника 6:0. Как именно гонорар за сдачу встреч делился между игроками "Гомеля", пока неизвестно. Ведется следствие.

Айдов завершил карьеру в 2018 году. Кроме "Гомеля", он выступал за тульский "Арсенал", махачкалинский "Анжи", московское "Торпедо".

Как писал Ruposters, ранее фанаты заподозрили футболистов "Урала" в сдаче матча против "Ахмата".