Ростех нашел замену китайским комплектующим

Все контракты в рамках международного сотрудничества, в том числе военно-технического, по линии Ростеха выполняются, об их отмене или срыве речь не идет, а ряду китайских комплектующих подыскали замену в связи с распространением коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

"Работа идет в штатном режиме. Принимаются все необходимые меры для повышения уровня защиты персонала и организации бесперебойной работы предприятий промышленности. Существенных негативных последствий мы пока не видим. Мы успеваем оперативно реагировать на ситуацию в мире и вносить коррективы в работу с поставщиками. Там, где необходимо, проработаны альтернативные источники комплектующих, в частности, китайских", - сообщили в Ростехе.

Как отметили в госкорпорации, делается все, чтобы текущая ситуация не повлияла на выполнение контрактных обязательств перед зарубежными заказчиками.

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