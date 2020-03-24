Ростовский депутат пожаловался генпрокурору на Тину Канделаки, обвинив ее в спекуляции масками

Ростовский депутат Евгений Федяев написал запрос в Генпрокуратуру на известную телеведущую Тину Канделаки. Федяев попросил проверить деятельность интернет-магазина Канделаки, продающего дизайнерские медицинские маски по 1000 рублей.

На днях в ассортименте магазина появился комплект стандартных медицинских масок из пяти штук стоимость 980 рублей. Федяев считает, что это спекуляция, недопустимо продавать товар первой необходимости в сложной эпидемической обстановке по такой цене.





Он заявил, что публичные личности, люди, которые являются «лидерами мнения», не должны так себя вести. Народный избранник также потребовал равного отношения ко всем продавцам медицинских масок. Мелких спекулянтов блокируют, а медийные личности открыто и безнаказанно пытаются заработать на простых людях, отметил Федяев.