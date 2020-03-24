Ростуризм назвал дату возвращения российских организованных туристов

Ростуризм сообщает, что за рубежом остается порядка 57,8 тысячи организованных туристов из РФ, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что все россияне вернутся на родину до 31 марта.

"Более половины из организованных туристов вернутся в Россию планово: по тем билетам, которые были у них на руках. Это произойдет в ближайшие несколько дней. Оставшиеся организованные туристы вернутся до конца месяца либо также планово, либо, если дата их вылета приходится на более поздний срок, туроператоры сейчас по возможности предлагают им более ранние варианты возвращения домой", – сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

сообщило, что сказали власти РФ о защите здоровья граждан от COVID-19.