Русская студентка рассказала, как оказалась на карантине на Азорах

Пандемия коронавируса затруднила перемещения по миру, а некоторые страны и вовсе оказались отрезанными для путешественников и жителей в силу мер по ограничению распространения инфекции. Австрия одна из первых ввела жесткие меры и ограничила въезд на свою территорию.

Студентка Венского экономического университета Мария Чернухина - гражданка России с видом на жительство в Австрии, которая живет в Вене, проходила стажировку в Western University канадской провинции Онтарио, однако в условиях пандемии пребывание в Канаде пришлось прервать раньше времени. Мария рассказала РИА Новости о своём долгом пути домой в условиях всемирного карантина.

Австрия позвала обратно

Изначально Мария планировала переждать эпидемию в Канаде и не возвращаться в Европу. "Но постепенно поползли слухи о том, что растёт количество заражённых и у нас в Онтарио, стало неизвестно, насколько безопасно будет в Канаде", - говорит она.

По её словам, в конце прошлой недели ей, как и другим студентам по обмену из Европы, пришло письмо о том, что они могут возвращаться обратно, не закончив семестр, и никаких санкций от университетов не будет. "Второе письмо мы получили через пару дней, в нем говорилось, что австрийский МИД высоко оценивает риски, связанные с распространением коронавируса, и призывает студентов брать билеты и возвращаться домой", - отмечает студентка.