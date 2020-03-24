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Новости » Россия » Русская студентка рассказала, как оказалась на карантине на Азорах

Русская студентка рассказала, как оказалась на карантине на Азорах

Русская студентка рассказала, как оказалась на карантине на Азорах
Пандемия коронавируса затруднила перемещения по миру, а некоторые страны и вовсе оказались отрезанными для путешественников и жителей в силу мер по ограничению распространения инфекции. Австрия одна из первых ввела жесткие меры и ограничила въезд на свою территорию.

Студентка Венского экономического университета Мария Чернухина - гражданка России с видом на жительство в Австрии, которая живет в Вене, проходила стажировку в Western University канадской провинции Онтарио, однако в условиях пандемии пребывание в Канаде пришлось прервать раньше времени. Мария рассказала РИА Новости о своём долгом пути домой в условиях всемирного карантина.

Австрия позвала обратно

Изначально Мария планировала переждать эпидемию в Канаде и не возвращаться в Европу. "Но постепенно поползли слухи о том, что растёт количество заражённых и у нас в Онтарио, стало неизвестно, насколько безопасно будет в Канаде", - говорит она.


По её словам, в конце прошлой недели ей, как и другим студентам по обмену из Европы, пришло письмо о том, что они могут возвращаться обратно, не закончив семестр, и никаких санкций от университетов не будет. "Второе письмо мы получили через пару дней, в нем говорилось, что австрийский МИД высоко оценивает риски, связанные с распространением коронавируса, и призывает студентов брать билеты и возвращаться домой", - отмечает студентка.


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Добавлено: 24 мар 2020 в 17:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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