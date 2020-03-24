Русский музей запустил онлайн-трансляции

Начиная с 23 марта Русский музей каждый день будет вести онлайн-трансляции на своем сайте и в социальных сетях.

В программе на 23 марта открытый показ фильма "Русский музей в XXI веке" и встреча с генеральным директором Владимиром Гусевым "Профессия – Русский музей".

Помимо встреч с экспертами и фильмов по истории русского изобразительного искусства, в программе также онлайн-экскурсии, занимательные уроки и лекции. На сайте уже опубликовано расписание на всю неделю.

Русский музей предлагает также большой выбор онлайн-ресурсов, которые представлены в открытом доступе в сети интернет на сайтах музея.