"Рынок сошел с ума". Трамп отреагировал на нехватку медицинских масок

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп полагает, что непростая ситуация на мировом рынке защитных масок и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на фоне пандемии коронавируса подобна сумасшествию, тем не менее президент заверил, что в скором времени различные изделия и оборудование поступят в больницы.

"Мировой рынок защитных масок и аппаратов искусственной вентиляции легких сошел с ума. Мы помогаем штатам получить оборудование, но это непросто. Только что получили 400 аппаратов ИВЛ для мэра Нью-Йорка Билла де Блазио", – написал он в Twitter.

Кроме того, Трамп заверил, что скоро "миллионы" единиц различных изделий и оборудования поступят в больницы.

Tesla Илон Маск объявил, что его компания может начать производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на своих заводах, если возникнет такая необходимость. В ответ на это мэр Билл де Блазио заметил, что Нью-Йорк готов закупить у Tesla аппараты ИВЛ. Во вторник губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом рассказал, что штат получил тысячу аппаратов ИВЛ от Tesla.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались.

Ранее радио Sputnik сообщало, что ВОЗ не спешит судить об успехе Италии с COVID-19.