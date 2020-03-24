Показать меню
Актуально
Студия Marvel задумала разорвать контракт с отказавшейся от Студия Marvel задумала разорвать контракт с отказавшейся от карантина актрисой В Великобритании объявили всеобщий карантин В Великобритании объявили всеобщий карантин В Польше приговорили пророссийских террористов, поджегших В Польше приговорили пророссийских террористов, поджегших Венгерский культурный центр в Ужгороде 61-летняя Мадонна оголила грудь в ванной 61-летняя Мадонна оголила грудь в ванной Жаров оценил свою работу в Роскомнадзоре Жаров оценил свою работу в Роскомнадзоре Новолуние 24 марта 2020 года: что можно и что нельзя делать Новолуние 24 марта 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день Белоруссия решила ответить на учения НАТО Белоруссия решила ответить на учения НАТО «Абрамович стоял ко мне в очереди» – сколько зарабатывал «Абрамович стоял ко мне в очереди» – сколько зарабатывал личный фотограф Бориса Ельцина СМИ: участники группы BTS будут давать уроки корейского СМИ: участники группы BTS будут давать уроки корейского поклонникам Белорусским предприятиям могут предоставить налоговые Белорусским предприятиям могут предоставить налоговые каникулы Названы профессии с самыми высокими зарплатами в российских Названы профессии с самыми высокими зарплатами в российских регионах В Великобритании начинаются испытания на животных вакцины В Великобритании начинаются испытания на животных вакцины против коронавируса, в апреле перейдут к испытаниям на людях Трамп рассказал, когда США "откроются" для бизнеса Трамп рассказал, когда США "откроются" для бизнеса Раскрыты подробности нового фильма о Путине-шпионе Раскрыты подробности нового фильма о Путине-шпионе
Новости » Шоу-бизнес » Сценарист "Заклятия 3" заявил, что новый фильм удивит зрителей

Сценарист "Заклятия 3" заявил, что новый фильм удивит зрителей

Сценарист "Заклятия 3" заявил, что новый фильм удивит зрителей
Американский кинематографист Дэвид Лесли Джонсон, который написал сценарий к третьей части хоррора "Заклятие", сообщил в Твиттере, что новый фильм удивит зрителей и будет отличаться от первых двух.

"Заклятие 3" — это совершенно другое кино, которое выходит за рамки ужастиков из разряда "дом с привидениями", — рассказал Джонсон.


Сценарист посоветовал обратить внимание и на хоррор Джеймса Вана "Злое" (премьера запланирована на этот год).


"Вы должны посмотреть этот фильм, как только будет такая возможность", — считает он.

"Заклятие 3: По воле дьявола", снятый Майклом Чавесом, станет продолжением "Заклятия" и "Заклятия 2". Известно, что к ролям снова вернутся Вера Фармига и Патрик Уилсон. Они сыграют супругов Уорренов, охотников за паранормальными явлениями.

В российский прокат картина выйдет в сентябре 2020 года.


Материалы по теме:

Sony работает над продолжением оригинальных "Охотников за привидениями"
Фильм "Бладшот" возглавил российский прокат в выходные
Конкурс: выиграйте билеты на премьеру фильма "Миллион мелких осколков"
Вышел трейлер фильма "Чёрное зеркало: Брандашмыг"
Добавлено: 24 мар 2020 в 03:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Загрузка...
Добавить комментарий

Популярное на сегодня
еще новости

Студия Marvel задумала разорвать контракт с отказавшейся от карантина актрисой

Студия Marvel задумала разорвать контракт с отказавшейся от карантина актрисой

24 мар 02:07Шоу-бизнес
Эванджелин ЛиллиФото: Rich Fury / Getty ImagesСтудия Marvel задумала разорвать контракт с актрисой Эванджелин Лилли, отказавшейся от соблюдения карантинного режима из-за пандемии далее..
В Великобритании объявили всеобщий карантин

В Великобритании объявили всеобщий карантин

24 мар 02:00В мире
Фото: Kirsty Wigglesworth / APПремьер-министр Великобритании объявил о введении всеобщего карантина в стране. Его слова передает РИА Новости. Британцам разрешат выходить на улицу далее..
В Польше приговорили пророссийских террористов, поджегших Венгерский культурный центр в Ужгороде

В Польше приговорили пророссийских террористов, поджегших Венгерский культурный центр в Ужгороде

24 мар 02:14Украина
Суд в Польше вынес приговоры трем гражданам страны ультраправого и пророссийского направления, признанных виновными в поджоге Венгерского культурного центра в Ужгороде 8 февраля далее..
61-летняя Мадонна оголила грудь в ванной

61-летняя Мадонна оголила грудь в ванной

24 мар 02:35Шоу-бизнес
Мадонна опубликовала обнаженное видео из ванной и призвала поклонников ответственно относится к своему здоровью в период распространения коронавируса. Однако поклонники обратили далее..
Жаров оценил свою работу в Роскомнадзоре

Жаров оценил свою работу в Роскомнадзоре

24 мар 02:28Россия
Александр ЖаровФото: Евгения Новоженина / РИА НовостиБывший глава Роскомнадзора Александр Жаров оценил свою работу в Роскомнадзоре (РКН). Его слова передали в пресс-службе далее..
Новолуние 24 марта 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день

Новолуние 24 марта 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день

24 мар 02:21Новости на сегодня
Новолуние — необычное время, приносящее перемены, которые обнуляют неудачи и старые счеты, помогают начать жизнь с чистого листа. В марте это будет особенно важно. Новолуние в далее..



Лента новостей
Раскрыты подробности нового фильма о Путине-шпионе

61-летняя Мадонна оголила грудь в ванной

Жаров оценил свою работу в Роскомнадзоре

Новолуние 24 марта 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день

В Польше приговорили пророссийских террористов, поджегших Венгерский культурный центр в Ужгороде

Студия Marvel задумала разорвать контракт с отказавшейся от карантина актрисой

В Великобритании объявили всеобщий карантин

Трамп рассказал, когда США "откроются" для бизнеса

Всем сидеть дома: Джонсон отправил британцев на трехнедельный карантин

Последний самолет ВКС прибыл на авиабазу ВВС под Римом

"Волонтеры Победы" запустили онлайн-обучение для активистов

Титов направил ВС проект по передаче экономических дел суду присяжных

Мясников предсказал пандемию нового коронавируса за месяц до его появления

В США родители до смерти заморили голодом семимесячную девочку

Мишустин уволил Жарова с поста главы Роскомнадзора по его просьбе

В Одессе весь общественный транспорт переводят в режим работы в условиях чрезвычайной ситуации

Канадская пара скупила все мясо в магазине и начала получать угрозы от соседей

Свыше 40 новых случаев коронавируса выявили в Армении

Киноиндустрия временно прекратила информировать о кассовых сборах

Ивановский губернатор призвал пенсионеров соблюдать домашний режим

В России допустили уголовную ответственность за фейки о коронавирусе

Молдавская оппозиция впервые призвала не делить общество на своих и чужих

Последние новости
США сократят помощь Афганистану на один миллиард долларов США сократят помощь Афганистану на один миллиард долларов Дарья Коновалова о романе с Борисом Березовским, разводе и неудавшейся беременности Дарья Коновалова о романе с Борисом Березовским, разводе и неудавшейся беременности У Зеленского рассказали об условиях, которые выдвигает МВФ для получения Украиной помощи У Зеленского рассказали об условиях, которые выдвигает МВФ для получения Украиной помощи МВФ предупредил о глобальной рецессии МВФ предупредил о глобальной рецессии Власти штата Вашингтон попросили жителей оставаться дома Власти штата Вашингтон попросили жителей оставаться дома Эксперты: лишь 44% россиян готовы рекомендовать своего работодателя Эксперты: лишь 44% россиян готовы рекомендовать своего работодателя 5 самых опасных дней в апреле 2020 года 5 самых опасных дней в апреле 2020 года Сценарист "Заклятия 3" заявил, что новый фильм удивит зрителей Сценарист "Заклятия 3" заявил, что новый фильм удивит зрителей В Госдуме призвали мир отказаться от санкций в условиях пандемии В Госдуме призвали мир отказаться от санкций в условиях пандемии Беременная Мишель Уильямс тайно вышла замуж за режиссера Томаса Кайла Беременная Мишель Уильямс тайно вышла замуж за режиссера Томаса Кайла В России подскочили продажи презервативов В России подскочили продажи презервативов
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Главное Сегодня
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2020,
Информационное агенство "NewsTes"