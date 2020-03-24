Сценарист "Заклятия 3" заявил, что новый фильм удивит зрителей

I was not extensively involved in "Malignant" -- all I can say is that you should see it as soon as you have a chance.



C3 is a completely different movie than the first two. The franchise is expanding beyond the "haunted house" formula. — David Leslie Johnson-McGoldrick (@bravecarrot) March 21, 2020

Американский кинематографист Дэвид Лесли Джонсон, который написал сценарий к третьей части хоррора "Заклятие", сообщил в Твиттере, что новый фильм удивит зрителей и будет отличаться от первых двух.

"Заклятие 3" — это совершенно другое кино, которое выходит за рамки ужастиков из разряда "дом с привидениями", — рассказал Джонсон.

Сценарист посоветовал обратить внимание и на хоррор Джеймса Вана "Злое" (премьера запланирована на этот год).

"Вы должны посмотреть этот фильм, как только будет такая возможность", — считает он.

"Заклятие 3: По воле дьявола", снятый Майклом Чавесом, станет продолжением "Заклятия" и "Заклятия 2". Известно, что к ролям снова вернутся Вера Фармига и Патрик Уилсон. Они сыграют супругов Уорренов, охотников за паранормальными явлениями.

В российский прокат картина выйдет в сентябре 2020 года.