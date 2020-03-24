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Новости » Шоу-бизнес » Ширвиндт, Стоянов и Олешко примут участие в онлайн-вечере Дома актера

Ширвиндт, Стоянов и Олешко примут участие в онлайн-вечере Дома актера

Ширвиндт, Стоянов и Олешко примут участие в онлайн-вечере Дома актера
Дом актера совместно с YouTube-каналом Михаила Ширвиндта в Международный день театра 27 марта проведет актерский марафон, который можно будет посмотреть онлайн.

"Поскольку сегодня у вас нет возможности прийти к нам на спектакли, концерты, творческие вечера, мы решили прийти к вам в гости через интернет. Центральный Дом актера совместно с YouTube-каналом Михаила Ширвиндта проведет актерский марафон 27 марта в наш профессиональный праздник — Международный день театра. В этот день, начиная с 19.00, на Большую сцену Дома Актера выйдут ваши любимые актеры, певцы и музыканты, чтобы в режиме прямой интернет-трансляции подарить вам свое творчество", - говорится в сообщении на сайте организации.

Отмечается, что свое участие подтвердили Александр Ширвиндт, Леонид Ярмольник, Денис Мацуев, Юрий Стоянов, Константин Райкин, Евгений Маргулис, Федор Добронравов, Юлия Рутберг, Александр Жигалкин, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Алексей Кортнев и другие.


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Добавлено: 24 мар 2020 в 20:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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