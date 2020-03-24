Шнуров написал стихотворение про принадлежность Крыма и раболепие россиян

Сергей ШнуровФото: @shnurovs

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение принадлежности Крыма. Свое произведение артист опубликовал в Instagram.

Музыкант раскритиковал раболепие россиян, считающих, что на вопрос «чей Крым?» есть только ответ «наш», даже если это больше никто не признает.

Крым наш, теперь чего же боле.

Никем не признанный, но ваш.

Но вы наверно поневоле,

От всех желаете оммаж

Услышать. Рабское единство

И строй фальшивых голосов.

Что не по-вашему, все свинство,

Нет у суждений полюсов.

Шнуров напомнил о том, что в Крыму не работает серьезный бизнес из-за санкций со стороны западных стран.

Пусть общая дороговизна,

И есть свидетельства тому,

Ведь ни один серьезный бизнес,

Не открывается в Крыму.

И санкции, они ж на людях.

Все собирается в коллаж.

****** [Ударят] за слово без прелюдий.

А так конечно, весь мир наш.

17 марта сообщалось, что Шнуров в ответ на вопрос о принадлежности Крыма загадочно ответил «Поживем — увидим». Из-за этой фразы лидер ЛДПР Владимир Жириновский «певцов, парикмахеров и банщиков» не лезть в политику. Шнуров в ответ назвал его кукарекающим старым клоуном.