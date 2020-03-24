Следственный комитет начал проверку по факту публикации недостоверных сведений о числе заболевших COVID-19 в РФ

Следственный комитет РФ начал доследственную проверку в связи с появлением недостоверных сведений о числе заразившихся в России коронавирусом, сообщает ТАСС.



"Начата процессуальная проверка по ч. 1 ст. 237 УК РФ (искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и ч. 4 ст. 128.1 УК РФ (клевета) в связи с распространением недостоверных сведений относительно количества заболевших коронавирусом (COVID-19) в России с целью усиления панических настроений", - говорится в сообщении СК РФ.

Распространителям фейковых данных о числе заразившихся по ст. 237 УК РФ может грозить штраф до 300 тыс. рублей или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет, а по ч. 4 ст. 128.1 УК РФ - от штрафа в размере до 3 млн рублей или в размере дохода за период до трех лет до обязательных работ на срок до 400 часов.

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