СМИ: участники группы BTS будут давать уроки корейского поклонникам

СМИ узнали, что поклонники K-pop группы BTS смогут выучить несколько корейских фраз с помощью участников группы, пока находятся на самоизоляции из-за вспышки коронавируса, сообщает Metro.

По информации издания, специальная программа будет запущена в приложении WeVerse уже в этот вторник (24 марта) по всему миру.

Все желающие смогут подбирать фразы и слушать выражения, которые часто используют музыканты из BTS. Так, создатели курса взяли за основу сцены из веб-сериала Run BTS!, видео Bangtan Bomb и BTS Episode.

Каждый ролик смонтирован в трехминутные эпизоды (всего их выйдет 30). Первые три покажут в 14:00 по Гринвичу (17:00 по Московскому времени), а затем будут транслировать по одной серии каждый понедельник в 00:00 (по Москве) на WeVerse. Со всем материалом можно ознакомиться бесплатно.

Программу обучения составили при поддержке профессора Хео Йонга из Hankuk University of foreign studies (Университет иностранных языков Хангук) и исследователей из Korea language contents Institute (Корейский институт языкового содержания).