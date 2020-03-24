"Союзмультфильм" запустил онлайн-показ авторских мультфильмов

"Союзмультфильм" покажет более 60 картин победителей международных фестивалей в рамках онлайн-марафона авторского короткометражного кино, сообщает пресс-служба киностудии.

"Киностудия "Союзмультфильм" запустила на онлайн ресурсе Vimeo фестиваль "Союзмульткарантин", который представит зрителям марафон авторского короткометражного кино. В программе фестиваля несколько премьерных показов победителей российских и международных фестивалей", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, авторские фильмы будут рассчитаны на разные возрастные группы, о чем будет указано в аннотациях. Зрители смогут увидеть такие картины, как "Три сестры", "Белоснежье", "Урок плавания", "Кокоша", "Доброе сердце" и многие другие.

"Авторские короткометражные мультфильмы – двигатель основных процессов в анимационном искусстве, традиционно наши картины широко представлены в программах международных фестивалей и регулярно завоевывают призы. При этом, у широкого зрителя зачастую нет возможности оценить эти замечательные фильмы, и формат онлайн-марафона – лучший способ это сделать", - отметил директор киностудии Борис Машковцев, чьи слова привели в пресс-службе.

Он также отметил, что на сервисе ежедневно будет размещаться по одному фильму, всего к показу запланировано более 60 картин.