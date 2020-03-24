Сотрудники тюрем и колоний будут получать надбавку к зарплате

Тема: Какие законы вступают в силу

Сотрудники органов и учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС) Крыма и Севастополя будут получать ежемесячную надбавку за особые условия службы. Такая норма содержится в постановлении кабмина, вступающем в силу 24 марта.

Документ вносит изменения в перечень особых условий службы сотрудников учреждений и органов УИС и предельных размеров ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия службы. Установлена ежемесячная доплата указанным категориям граждан. которые работают в Крыму и Севастополе. Эта доплата может составлять до 85% основного оклада. Постановление касается граждан, имеющих специальные звания сотрудников УИС, федеральных государственных гражданских служащих, рабочих и служащих учреждений, исполняющих наказания, ФГУПов, следственных изоляторов, предприятий, образовательных и медицинских организаций, входящих в уголовно-исполнительную систему.

Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, а финансировать его реализацию будет Федеральная служба исполнения наказаний за счёт бюджетных ассигнований.

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