США призывают Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных

Соединенные Штаты призвали РФ немедленно освободить крымских татар и других украинских политзаключенных, которым к тому же не предоставляют соответствующее медицинское обеспечение в условиях пандемии коронавируса Covid-19.Об этом написало посольство США в Киеве на странице в Twitter.«Россия все еще арестовывает крымских татар и продлевает сроки заключения для тех, кого преследуют по политическим мотивам, при этом не предоставляя заключенным должное базовое медицинское обеспечение в условиях Covid-19. Мы призываем Россию немедленно освободить всех украинских политических заключенных», - говорится в твите.