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Новости » Шоу-бизнес » Страдавшая анорексией дочь Татьяны Догилевой снялась обнаженной

Страдавшая анорексией дочь Татьяны Догилевой снялась обнаженной

Страдавшая анорексией дочь Татьяны Догилевой снялась обнаженной
Екатерина Догилева перевоплотилась в героиню одной из картин Рафаэля. Ради творческого эксперимента звездной наследнице пришлось обнажиться перед камерой, что она делает крайне редко. Таким оригинальным способом девушка борется с тоской во время карантина.

25-летняя дочь Татьяны Догилевой давно решила пойти по маминым стопам в профессии. Девушка окончила Американскую академию драматического искусства и сейчас ищет возможности для реализации своих талантов.

Коронавирус внес свои коррективы в творческие планы Кати. Актриса самоизолировалась и на время осталась без работы. Чтобы не скучать в сложный для всего мира период, она приняла участие в довольно откровенной фотосессии. На появившихся в Сети кадрах дочь Догилевой предстала с обнаженной грудью, перевоплотившись в героиню художественных полотен Рафаэля.

«Творчество помогает отвлекаться в это очень странное время. Творите, если есть такая возможность. Шекспир в свое время, будучи в изоляции, написал «Короля Лира», так что, знаете, может, сейчас самое время взяться за давнишние проекты. А я вспоминаю Италию и любимую «Форнарину» любимого Рафаэля. Надеюсь, мы с ней еще увидимся в обозримом будущем», — призналась Екатерина.

Поклонники высоко оценили смелый эксперимент Догилевой-младшей. Многие отметили, что Екатерина находится в хорошей форме. Напомним, что ранее у дочери Догилевой диагностировали анорексию. Девушка так сильно переживала из-за лишнего веса, что просто перестала есть. На фоне отказа от пищи и возникли серьезные проблемы со здоровьем.


«Один раз я ничего не ела в течение 10 дней. В общей сложности скинула около 25 килограммов. Поняла, что дошла до критической точки, когда начались реальные проблемы. Есть больше не могла вообще — организм отторгал любую пищу. На фоне анорексии у меня началась булимия. Вес стал возвращаться, что сводило меня с ума. Бывало, я не ела несколько дней, но вес оставался прежним», — рассказала артистка.

Однажды Екатерина поняла, что ее страсть к похудению может обернуться трагедией. Поэтому и обратилась за помощью к медикам. Специалисты смогли вернуть девушку к нормальной жизни. Сейчас Догилева не любит вспоминать о том сложном периоде.

«У меня в доме нет весов. Я от них избавилась, когда вышла из больницы. И стала с отвращением относиться к людям, которые оставляют злые комментарии в Интернете, не задумываясь, что их замечания могут сделать жизнь другого человека невыносимой», — объяснила Екатерина.

Общаясь с «КП», наследница Догилевой призналась, что гордится своим телом. Конечно, Екатерина не может похвастаться идеальной фигурой, но она давно приняла себя такой, какая она есть. Теперь на первое место начинающая артистка ставит талант и личные качества человека, а не его внешность.

Фото: Legion-Media, социальные сети


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Добавлено: 24 мар 2020 в 22:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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