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Новости » В мире » Страны «Большой двадцатки» проведут конференцию о коронавирусе по интернету

Страны «Большой двадцатки» проведут конференцию о коронавирусе по интернету

Страны «Большой двадцатки» проведут конференцию о коронавирусе по интернетуАрхивное фотоФото: Patricio Murphy / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Страны G20 проведут экстренный саммит по ситуации с коронавирусом. Он пройдет по интернету в формате видеоконференции, пишет Reuters.

Участники «Большой двадцатки» встретятся 26 марта. Предполагается, что встречу может осложнить кризис на фоне развала сделки ОПЕК+ и растущее напряжение между США и Китаем, касающееся происхождения коронавируса.

«Введение мер финансового стимулирования может привести к долговому кризису после завершения эпидемии коронавируса. Такая перспектива будет иметь разрушительные последствия для глобального роста», — цитирует Reuters экономистов.

Ранее коронавирус сочли угрозой демократии. Это связано с тем, что органам власти по всему миру приходится изобретать и внедрять новые правила работы и механизмы принятия решений, поскольку они не могут нормально функционировать по старым правилам из-за жестких ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса, создавая таким образом угрозу для существования демократии как таковой.

По последним данным, во всем мире свыше 384 тысяч инфицированных коронавирусом. 16,5 тысячи человек погибли, еще 100,6 тысячи вылечились.


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Добавлено: 24 мар 2020 в 15:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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