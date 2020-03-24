Строго с паспортами: Пашинян объявил об ужесточении режима ЧП в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своём обращении к гражданам объявил сегодня, 24 марта, об ужесточении мер в рамках действующего режима чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса нового типа (Covid-19).
Устанавливаются ограничения на свободное передвижение граждан. При выходе из дома они обязаны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также должны чётко сформулировать цель своего пребывания за пределами дома, заполнив перед этим специальную анкету.
Контроль над выполнением гражданами новых предписаний в рамках режима ЧП возложен на Полицию Армении.
Согласно последним данным Министерства здравоохранения Армении, в стране подтверждено 249 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Напомним, в Армении сроком на 30 дней введён режим чрезвычайного положения в связи с распространением в стране коронавируса. С 16 марта 18.30 по 09.00 14 апреля приостанавливаются занятия во всех детсадах, школах, вузах и внеклассных школах (спортивных, музыкальных и др.). Устанавливается запрет на проведение митингов и массовых собраний, а также забастовок и мероприятий с участием 20 и более человек. Все медучреждения будут работать в соответствии с указаниями министра здравоохранения. Экспорт товаров первой необходимости (в том числе — в страны Евразийского экономического союза) ведётся под контролем и с разрешения министров экономики и здравоохранения. Продукты, медикаменты и другие средства могут быть реквизированы у физических и юридических лиц с выплатой компенсации, в целях поставок населению. Усиливаются ограничения на въезд в республику.
Накануне, 23 марта, Пашинян не исключил, что режим чрезвычайного положения может продлиться в Армении дольше, чем ожидалось.