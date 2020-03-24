Строго с паспортами: Пашинян объявил об ужесточении режима ЧП в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своём обращении к гражданам объявил сегодня, 24 марта, об ужесточении мер в рамках действующего режима чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса нового типа (Covid-19).

Устанавливаются ограничения на свободное передвижение граждан. При выходе из дома они обязаны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также должны чётко сформулировать цель своего пребывания за пределами дома, заполнив перед этим специальную анкету.

Контроль над выполнением гражданами новых предписаний в рамках режима ЧП возложен на Полицию Армении.

«Как минимум на одну неделю будут закрыты все кафе и рестораны. Закроются предприятия, которые не занимаются производством жизненно важных продуктов. Будут открыты только аптеки, банки и продуктовые магазины. И с 10 (утра) до 12 часов (дня) продуктовые магазины будут обслуживать только людей старше 65 лет», — отметил глава правительства.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Армении, в стране подтверждено 249 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Напомним, в Армении сроком на 30 дней введён режим чрезвычайного положения в связи с распространением в стране коронавируса. С 16 марта 18.30 по 09.00 14 апреля приостанавливаются занятия во всех детсадах, школах, вузах и внеклассных школах (спортивных, музыкальных и др.). Устанавливается запрет на проведение митингов и массовых собраний, а также забастовок и мероприятий с участием 20 и более человек. Все медучреждения будут работать в соответствии с указаниями министра здравоохранения. Экспорт товаров первой необходимости (в том числе — в страны Евразийского экономического союза) ведётся под контролем и с разрешения министров экономики и здравоохранения. Продукты, медикаменты и другие средства могут быть реквизированы у физических и юридических лиц с выплатой компенсации, в целях поставок населению. Усиливаются ограничения на въезд в республику.

Накануне, 23 марта, Пашинян не исключил, что режим чрезвычайного положения может продлиться в Армении дольше, чем ожидалось.