Студия Marvel задумала разорвать контракт с отказавшейся от карантина актрисой

Студия Marvel задумала разорвать контракт с актрисой Эванджелин Лилли, отказавшейся от соблюдения карантинного режима из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает We Got This Covered.

Руководство компании оказалось недовольно комментариями артистки и приняло решение, что в картине «Человек-муравей 3» будет сокращено экранное время героини Осы, роль которой исполняет Лилли. После этого сотрудничество со звездой будет прекращено.

Уточняется, что фанаты начали требовать от Marvel увольнения 40-летней артистки из-за ее последних постов в Instagram. В них знаменитость рассказывает, что по-прежнему посещает общественные места и продолжает водить детей на занятия по гимнастике. В комментариях к одной из публикации артистка пожаловалась, что «каждый раз что-то происходит в год выборов».

Ранее в марте пользователи сети раскритиковали высказавшуюся о коронавирусе актрису Ванессу Хадженс. «Это вирус. Я типа понимаю и уважаю это, но в то же время даже если все его подхватят, то да, люди умрут, и это ужасно. Но это же неизбежно?» — сказала артистка. Позднее она извинилась за свои слова.