Таинственный взрыв произошел на обратной стороне Солнца

На обратной стороне Солнца 20 марта произошел загадочный взрыв. Солнечная и гелиосферная обсерватория (SOHO) зафиксировала обломки, летящие над восточной оконечностью светила.

Что именно взорвалось, астрономы не знают. Однако это было точно не солнечное пятно. Интересно, что Солнце сейчас находится на минимуме активности, давно не происходило никаких выбросов и активных вспышек, и вдруг случился такой мощный взрыв. Неожиданное событие стало причиной появления различных конспирологических гипотез.

Уфологи выдвинули версию о «звездных войнах» за Землю. Они решили, что к Земле двигался флот инопланетных космических кораблей. В околосолнечном пространстве он столкнулся с флотом другой внеземной цивилизации. Встреча закончилась сражением. Именно комической битвой можно объяснить непонятные взрывы и частое падения метеоритов на Землю, считают исследователи НЛО.

В феврале и начале марта в объективы камер МКС не раз попадали неопознанные гигантские объекты и скопления маленьких НЛО. Уфологи считают, что это могли быть осколки и разрушенные части инопланетных кораблей или спасательные капсулы пришельцев.

Исследователи пока расходятся во мнении, защищают ли Землю инопланетные воины или просто идет схватка между двумя силами за право обладать нашей планетой, пишет earth-chronicles.ru.