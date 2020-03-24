Титов направил ВС проект по передаче экономических дел суду присяжных

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил журналистам, что направил председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву законопроект, касающийся передачи экономических дел на рассмотрение суда присяжных.

Верховный суд РФ в феврале предложил доверить присяжным рассмотрение всех особо тяжких дел. Согласно предложению, под юрисдикцию присяжных отойдут все особо тяжкие преступления и преступления в сфере предпринимательской деятельности. Исключения составят дела, содержащие гостайну, например шпионаж и измена родине.

Законопроект Титова подразумевает внесение изменений в статью 30 Уголовно-процессуального кодекса РФ ("Состав суда"). Предполагается, что лица, обвиняемые в совершении средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений в сфере предпринимательской деятельности, получат право ходатайствовать о рассмотрении их дел коллегией в составе судьи суда районного уровня и шести присяжных заседателей.