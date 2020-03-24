Трамп назвал недостаток сильного доллара

Дональд ТрампФото: Alex Brandon / AP

Президент США Дональд Трамп назвал недостаток сильной национальной валюты — доллара. Его слова передает РИА Новости.

По мнению Трампа, перспектива иметь сильный доллар выглядит привлекательной. «Но это сильно усложняет торговлю», — добавил он.

Американский лидер высказал мнение, что страна сможет восстановить экономическую деятельность гораздо раньше, чем через три-четыре месяца. «Наша страна была создана не для того, чтобы быть закрытой», — констатировал президент.

Ранее Дональд Трамп заявил, что победа на президентских выборах 2020 года любого из кандидатов от Демократической партии США приведет к экономическому кризису, сравнимому с Великой депрессией. При этом он выразил уверенность, что теперь подписчики понимают, почему его оппоненты настаивают на «абсолютно незаконном и абсурдном импичменте».