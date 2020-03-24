Трамп рассказал, когда США "откроются" для бизнеса

Президент США Дональд Трамп уверен, что страна сможет восстановить экономическую деятельность раньше, чем через три-четыре месяца.

"Давайте работать. Наша страна была создана не для того, чтобы быть закрытой… Америка снова и очень скоро будет открыта для бизнеса, гораздо быстрее, чем через три-четыре месяца, как полагали некоторые", - заявил Трамп на пресс-конференции.

"Мы не можем допустить, чтобы лекарство стало хуже болезни", - добавил президент, имея в виду меры по борьбе с пандемией коронавируса.

ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.