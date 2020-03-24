Трамп заявил о готовности Эрдогана договориться с курдами

Дональд ТрампФото: Alex Brandon / AP

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана договориться с курдами. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам американского лидера, он предложил главе Турции заключить с курдами мир. «Он [Эрдоган] не очень хотел, курды не очень хотели. Они начинают воевать, другие страны подключаются. Тогда я говорю: заключите договоренности. Они говорят: "Окей, мы заключим сделку"», — сказал Трамп.

В октябре 2019 года Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии против курдов и террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В начале ноября Россия и Турция договорились о ее приостановке, создании зоны безопасности на сирийско-турецкой границе и патрулировании региона. При этом президент Сирии Башар Асад заявил, что предлагал курдам вместе бороться с «турецкими захватчиками», но те отказались.