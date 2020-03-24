Трамп заявил о готовности Эрдогана пойти на договоренности с курдами

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пойти на договоренности с курдами.

"С Турцией и Сирией, я приведу пример. Я сказал Эрдогану: подпиши договоренности, заключи мир. Он не очень хотел, курды не очень хотели... Он согласился на эту зону безопасности. Вдруг они начинают воевать, другие страны подключаются. Тогда я говорю: заключите договоренности. Они говорят: "Окей, мы заключим сделку", - сказал он во вторник в эфире телеканала Fox News.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября прошлого года объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции РПК и террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ).

США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на северо-востоке Сирии на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на сирийско-турецкой границе, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.



*Террористическая организация, запрещенная в России