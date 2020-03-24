Является ли новый коронавирус COVID-19 биологическим оружием? Кто его «архитекторы», и чего они добиваются? О чем предупреждали эксперты ВОЗ в марте 2018-го года? На эти и другие вопросы корреспондента ИА Newstes ответил международный эксперт по контролю зоонозных болезней и организации ветеринарного здравоохранения, лидер коалиции «Единое здоровье» (Армения) Григор Григорян.

— Как вы оцениваете сложившуюся в мире эпидемиологическую ситуацию вызванную новой коронавирусной инфекцией, и каким видится вам сценарий ее дальнейшего развития?

— Доступная на сегодняшний день информация о глобальной эпидемиологической ситуации с инфекцией, вызванной новым коронавирусом COVID-19, позволяет предположить, что она не сложилась, а ее скажем так «сложили» с определенной целью, и что ситуацию умело «направляют» к этой цели.

Результаты сопоставления и сравнительного ретроспективного анализа различных документов, имеющихся в открытом доступе, свидетельствуют о том, что в течение как минимум последних 10-и лет, глобальная политика проводимая отдельными странами и рядом авторитетных международных организаций, велась с целью подготовить глобальное сообщество к процессу установления тотального и глобального контроля, который был запущен в конце 2019-го года и его уже не остановить дипломатией и переговорами.

Что же касается дальнейшего развития сценария эпидемиологической ситуации с новой коронавирусной инфекцией, то его могут предсказать только конструкторы COVID-19 и авторы сценария, который, судя по всему, был написан после разразившегося в 2008-ом году глобального финансового и экономического кризиса.

По всей видимости, главным движущим механизмом и рычагом этого сценария является биологическое оружие и вызванная этим оружием глобальная паника, которая позволяет авторам этого процесса управлять геополитикой на глобальном уровне.

— То есть вы считаете, что новый коронавирус является биологическим оружием, и что пандемия, объявленная ВОЗ, является искусственной?

— Сегодня, многие специалисты в Армении и авторитетные эксперты ведущих международных организаций считают, что новый коронавирус — зоонозный и имеет естественное происхождение, которое обусловлено последовательными мутациями близкородственных коронавирусов, которые циркулируют в популяциях эндемичных в Китае видов летучих мышей, змей, или других животных.

По данным ФАО, ВОЗ и МEБ, более 60% существующих и 75% возникающих патогенов, поражающих людей, имеют животное происхождение. Однако, что касается COVID-19, то при всем уважении к мнению моих коллег в Армении и вне ее, я его не разделяю и считаю, что пока рано считать новый коронавирус зоонозным. По моему мнению, беспрецедентное развитие медико-биологической генной инженерии в течение последних 20-и лет ставит мировое научное сообщество перед необходимостью пересмотреть значение термина «зоонозный патоген».

Результаты научных исследований не оставляют сомнений в том, что COVID-19 имеет близкое родство с коронавирусами, циркулирующими в популяциях отдельных видов летучих мышей, однако в данном случае, доступная информация уже заставляет нас четко обозначить, что значат термины «зоонозный патоген» и «патоген животного происхождения».

Если бы COVID-19 имел естественное происхождение, то китайские ученые его бы уже выделили из популяций животных, являющихся хозяевами вируса в природе. Так-как такое выделение до сих пор не удалось, то утверждения о естественной природе нового коронавируса я рассматриваю как противоречащие общепризнанным основам эпидемиологии зоонозных патогенов в целом, и зоонозных коронавирусов в частности.

Что же касается пандемии, объявленной ВОЗ, то, по моему мнению, это объявление не искусственно, поскольку оно отражает реальный характер течения инфекции в мире, однако было очень запоздалым. Пандемию надо было объявлять, когда новая коронавирусная инфекция распространилась на территорию 10-и стран, и не ждать чтобы она охватила 110.

Я могу только предполагать, чего или кого ждали в ВОЗ, однако могу сказать, что озвучиваемые и активно распространяемые западными СМИ версии возникновения новой коронавирусной инфекции и ее распространения почти полностью отражают сценарий пандемии зоонозной вирусной инфекции X, o которой предупреждали эксперты ВОЗ еще в марте 2018-го года и призывали страны готовиться к ней.

Сейчас мы имеем дело с тем, о чем они предупреждали.

— ВОЗ и прежде объявляла пандемии инфекционных болезней таких как SARS, H1N1 и MERS, но ни одна из них не вызывала такого страха и паники во всем мире. В чем же отличие пандемии, вызванной COVID-19? Почему поднялась такая паника?

— Значительных отличий, как таковых, не много, и почти все они обусловлены в основном морфологическими и эпидемиологическими особенностями возбудителя.

Одна из этих особенностей — уровень фатальности, который вызывает страх как среди населения, так и в мире бизнеса. Этот страх умело подогревается определенными правительствами через подконтрольные им организации и СМИ с целью посеять страх и панику, которые и являются топливом механизма управления хаосом на национальном, региональном и глобальном уровнях.

По всей видимости, уровень страха и паники предыдущих пандемий был оценен как недостаточный для создания глобального хаоса и эффективного управления этим хаосом на глобальном уровне. Этот недостаток был учтен, проанализирован, и, по-видимому, успешно удален архитекторами возбудителя и авторами сценария пандемии зоонозной коронавирусной инфекции X, о которой предупреждали эксперты ВОЗ в марте 2018-го года.

Будучи сторонником доказательной медицины, я не верю в так называемую «теорию заговора», однако в такие совпадения тоже не верю и считаю, что на сегодняшний день есть достаточно данных для подозрений, что новый коронавирус хоть и имеет близкое родство с коронавирусами, циркулирующими в популяциях животных, однако может иметь антропогенное или техногенное происхождение.

Это мое личное заключение, которое основано, как на изучении многочисленных документов, опубликованных различными глобальными и региональными международными организациями в течение последних 10 лет, так и на профессиональном опыте.

Я знаю, что оно может многим не понравится, но после 1998-го года слишком уж много совпадений между геополитическими событиями и изменениями ситуации с заразными болезнями в мире. И если подвергнуть доступные данные многостороннему сравнительному анализу, то корреляция между ними становится очевидной даже для простого обывателя.

— Недавно в МИД Китая предположили, что COVID-19 в Ухань завезли американские военные. Слухи о том, что вирус был импортирован или вообще вырвался на свободу из биологической лаборатории, курсировали и раньше, но на официальном уровне такое сказано было впервые. В США обвинения опровергли, но Китай слов назад забирать не спешит…

— Как уже отметил, я не считаю себя сторонником «теории заговора», однако результаты анализа имеющейся в свободном доступе информации наводят на мысль, что коронавирусы, страх, и паника были выбраны некими силами в качестве оружия для подрыва влияния своих соперников. Управляемый хаос с целью установления единоличного контроля на глобальном уровне.

Имея опыт работы в Китае, я далек от мысли, что МИД этой страны может официально озвучить даже предположения о том, что COVID-19 был создан в США, не имея на то веских оснований и определенных доказательств. В то же время, я считаю, что нельзя обвинять в преступлении против человечества кого бы то ни было без выверенных и четких доказательств.

Лично мне не хватает только лабораторного подтверждения того, что я считаю очевидным, и я искренне надеюсь, что это подтверждение будет в скором времени получено нашими российскими, китайскими, индийскими или иранскими коллегами.

В данном контексте следует также отметить, что китайские исследователи уже доказали: рынок морепродуктов «Хуанань» в Ухане не был первоисточником инфекции, и что так называемый «нулевой пациент» заразился не в Ухане, а в другом месте.

Основываясь на результатах анализа времени начала заражения людей новой коронавирусной инфекцией и ее дальнейшего распространения, китайские ученые установили, что распространение инфекции шло тремя маршрутами, а рынок морепродуктов «Хуанань» в Ухане, из-за царящей там антисанитарии, послужил всего лишь «эпидемиологической бомбой». Это неудивительно, так как город Ухань провинции Хубэй с 11 миллионами жителей является 7-ым по величине городом Китая.

В свою очередь, индийские ученые посредством филогенетического анализа нового коронавируса установили, что он состоит из вирусных частиц коронавирусов, циркулирующих в популяциях эндемичных в Китае змей, летучих мышей и вируса иммунодефицита человека. Имеющиеся научные данные указывают на то, что зарождение такого вируса без антропогенного фактора просто невозможно.

— Пандемия коронавируса COVID-19 заставила специалистов вспомнить о пандемических учениях «Событие 201», которые буквально за полтора месяца до обнаружения первого случая заражения COVID-19 в китайском Ухане провели в США. Их организовали в октябре в Нью-Йорке Центр по безопасности здоровья университета Джонса Хопкинса, Всемирный экономический форум и Фонд Билла и Мелинды Гейтс. На сайте Центра по безопасности здоровья университета говорится, что превращение эпидемий в пандемии с катастрофическим последствиями — лишь вопрос времени. При этом научное учреждение не является просто неким аналитическим агентством, а представляет из себя в том числе госпиталь и лабораторию в Балтиморе, где проводятся биологические исследования. Что вы можете сказать по поводу проводимых параллелей?

— Вы знаете, озвученные после этого мероприятия оценки и прогнозы вызвали немало разговоров, как среди специалистов здравоохранения, так и среди военных. Однако, перед проведением каких-либо параллелей, необходимо понять цели и задачи таких мероприятий в США. Для этого, надо изучить доктрину применения искусственного интеллекта в военных целях и ее 5 принципов.

В основу этих принципов легли нормы Вооружённых сил США, опирающиеся на Конституцию США, главу 10 Кодекса США, закон о войне, а также нормы ведения боевых действий. Доступные данные позволяют предположить, что в спектр этих действий по умолчанию входят все доступные инструменты, которые позволят ослабить, подчинить или поразить противника с помощью диверсий, а также моделирование ожидаемого и вероятного результата этих диверсий, их возможные последствия на национальном, региональном и глобальном уровнях, определение возможностей использования этих последствий в интересах США.

Что касается отмеченных вами организаций, то, по имеющимся у меня сведениям, они являются партнерами Пентагона по реализации военной программы, известной под названием «Система Человеческой Местности». Это всеобъемлющая программа, основанная на применении искусственного интеллекта в управлении глобальными геополитическими процессами и состоящая из множества компонентов. Эти компоненты реализуются посредством различных многопрофильных проектов, таких как «Минерва», «Тлеющие угли», и ряда других.

Я думаю, что в этих проектах Центр по безопасности здоровья университета Джонса Хопкинса и Фонд Билла и Мелинды Гейтс ответственны за действия многопрофильных проектов в области здравоохранения, в том числе за моделирование эпидемий и пандемий. Ведущую же роль в многопрофильном моделировании играет Национальный центр биотехнологической информации США, который функционирует в городе Вефезда штата Мэриленд и координирует работy многопрофильных проектов. Известно, что этим центром собираются также эпидемиологические данные, которые используются в моделировании сценариев вспышек, эпидемии и пандемии различных инфекций в странах-мишенях, с учетом свойств их возбудителей.

— То есть вы хотите сказать, что пандемия COVID-19 может использоваться в качестве инструмента влияния на глобальную геополитикy?

— К сожалению, и я все больше в этом убеждаюсь, и считаю, что возбудитель и сценарий текущей пандемии, равно как и ее последствия и действия определенных геополитических игроков в отношении других в условиях пандемии были предварительно рассчитаны и смоделированы. Вы знаете, Уильям Стюарт, бывший президент Британской ассоциации развития науки, в свое время сказал: «Первая мировая война была химической, Вторая мировая война была ядерной, и что третья мировая война, не дай Бог, будет биологической». Я не думаю, что сэр Стюарт был пророком — он определенно что-то знал.

Мы должны реально смотреть на положение вещей и трезво его оценивать — Третья мировая война уже началась, и ее оружие — биологическое. Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия от 1972 года давно не действует и уже потеряла свой смысл, так как некоторые страны, которые отказались ее ратифицировать, как действовали, так и продолжают действовать в обход ее положений полагаясь на свои экономические и военные «мускулы».

Имеющиеся данные позволяют предположить, что после Второй мировой войны, применение отдельными странами биологического оружия в геополитических целях не прекращалось, однако или не замечалось, или замалчивалось из-за отсутствия должного расследования, а, следовательно, и доказательств. В 21-ом веке тот же сценарий наблюдался во время распространения гриппа H5N1, H1N1, Африканской чумы свиней, тяжелого острого респираторного синдрома, ближневосточного респираторного синдрома и лихорадки Эбола, которые, по-видимому, были своего рода «прелюдией» пандемии инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19.

Ситуация, которая сложилась в мире после вспышки этой пандемии сорвала все маски и выявила скрытые геополитические мотивы происходящего. Стало очевидным, что ООН бессильна не только перед лицом пандемии, но и перед странами, которые пытаются использовать создавшуюся ситуацию для расправы над своими геополитическими противниками или устрашения своих союзников, которые проявляют интерес к сотрудничеству с их геополитическими противниками.

— Что вы имеете в виду?

— Я имею в виду неприкрытое и непозволительное, в условиях пандемии, давление одних стран на другие, выкручивание рук их правительствам с целью продавливания собственных геополитических интересов. До объявления пандемии, я думал, что мишенью COVID-19 был Китай и Иран, однако происходящее наводит на мысль, что это «демонстрация мускулов», сродни той, какая была в свое время имела место в Хиросиме и Нагасаки, но уже на глобальном уровне.

Мне кажется, что она имеет целью посеять страх и панику среди народов мира, показать им, кто в этом мире реальный хозяин, и что произойдет с теми, кто в этом усомнится, или посмеет бросить ему вызов. Пока еще это делается ценой здоровья сотен тысяч и жизни десятков тысяч людей. Если верить статистике, то по последним данным COVID-19 уже поразил больше 300 тыс., и унёс жизни больше 12 тыс. людей, однако реальные цифры могут быть намного выше.

В то же время, несмотря на масштабы распространения инфекции, я считаю, что нет никаких причин для страха и паники, и что при прозрачном, слаженном и скоординированном сотрудничестве стран, она может быть локализована на всех уровнях. В этом отношении опыт Китая показателен. Что меня больше всего беспокоит, так это то, что после преодоления текущей пандемии, может вспыхнуть следующая, то есть эти пандемии будут продолжаться до тех пор, пока их бенефициары не достигнут своей вожделенной цели.

Ценой этого могут стать жизни сотен миллионов или даже миллиардов людей во всем мире, поэтому я считаю, что этому процессу необходимо положить конец без проволочек и оглядок на мнение тех, кто заискивает перед его архитекторами и модераторами. Все попытки разработать и внедрить международные механизмы контроля, предотвращения и недопущения разработки, накопления биологического оружия отдельными странами потерпели неудачу. Поэтому не остается ничего другого, кроме адекватного ответа с целью принуждения этих стран прекратить действия, несущие в себе неконтролируемый риск для существования человечества и живой природы.

На сегодняшний день я знаю только один геополитический центр, который способен на такой ответ, и считаю, что все страны, которые хотят выжить в этой войне и выйти из нее с наименьшими потерями, должны консолидироваться вокруг него.

Беседовала Анна Бегларян

Продолжение следует