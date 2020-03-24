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Новости » Украина » У Зеленского рассказали об условиях, которые выдвигает МВФ для получения Украиной помощи

У Зеленского рассказали об условиях, которые выдвигает МВФ для получения Украиной помощи

У Зеленского рассказали об условиях, которые выдвигает МВФ для получения Украиной помощи

Для того, чтобы Украина получила дешевые валютные средства на борьбу с коронавирусом от Международного валютного фонда, с директором-распорядителем которого на днях говорил по телефону президент Владимир Зеленский, в стране должен быть принят закон «о банках».

Об этом заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV.

В частности, отвечая на вопрос «Какие ключевые условия ставит МВФ перед Украину чтобы предоставить дешевые средства?» она сказала: «В первую очередь — это принятие законопроектов, которые касаются дальнейшей стабилизации и развития банковской сферы. Так называемый закон «о банках».

Ковалив также подчеркнула, что соответствующий законопроект будет внесен правительством.

Напомним, Национальный банк Украины договаривается с МВФ о двух программах поддержки. Сейчас активизированы переговоры с МВФ относительно новой программы расширенного финансирования, а результаты будут в ближайшие недели.

Напомним, 8 декабря директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила о достижении соглашения о новой программе поддержки Украины объемом 5,5 млрд долларов в течение трех лет. Программа должна быть утверждена советом директоров МВФ.

При этом Георгиева заявила, что эффективность сделки будет зависеть от выполнения ряда действий. В частности, по ее словам, крайне важно гарантировать успехи, достигнутые в деле очищения банковской системы, и возместить большие расходы налогоплательщиков на этот процесс.

Как известно, заместитель председателя НБУ Олег Чурий уверен, что в ситуации с развертыванием мирового финансового кризиса из-за коронавируса «не иметь программы с МВФ — это на самом деле совершить самоубийство». При этом единственным требованием МВФ, по его славоам, к Украине остается закон, который не позволит вернуть «ПриватБанк» Игорю Коломойскому.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что информацию о законе о банках подтверждало и издание The Wall Street Journal, источники которого утверждают, что МВФ будет задерживать последующие транши, пока не убедится, что команда Зеленского прилагает максимум усилий для того, чтобы вернуть около $ 15 млрд, выведенных из более чем более 100 банков, включая ПриватБанк, за последнее десятилетие.


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Добавлено: 24 мар 2020 в 04:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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