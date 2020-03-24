В Башкирии зафиксированы первые случаи заражения

В Башкирии зарегистрированы первые три случая коронавируса, сообщил глава региона Радий Хабиров посредством Instagram.

«У нас появились первые трое инфицированных Covid-19. Как мы и ожидали, двое прибыли из-за рубежа, еще один уфимец регулярно по работе ездил в Москву, — говорится в сообщении. — Все уже изолированы, их контакты отрабатываются в соответствии с установленными регламентами, которые мы ввели в действие еще до подтверждения диагнозов».

Руководитель республики подчеркнул, что угроза реальна и жителям Башкирии необходимо соблюдать меры предосторожности.

«Приехавшие из иностранных государств обязаны уходить на карантин, нарушение которого преследуется по закону», — напомнил Хабиров.

Как сообщало ИА Newstes , в Приморье также были выявлены два первых факта заражения коронавирусом. По данным ВОЗ, пандемия усиливается : от первого зарегистрированного случая до 100 тысяч случаев прошло 67 дней, рост от 100 до 200 тыс. произошел за 11 дней, а до 300 тыс. — лишь за четыре дня.