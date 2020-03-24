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В газете «Ведомости» сменится главный редактор

В газете «Ведомости» сменится главный редакторАндрей ШмаровФото: Дмитрий Салтыковский / «Коммерсантъ»

У газеты «Ведомости» сменится главный редактор. Как сообщается на сайте издания, с 24 марта исполняющим обязанности главреда станет Андрей Шмаров. У издания также появится новый редакционный директор, на эту должность назначен Юрий Кацман.

Ранее у «Ведомостей» сменились владельцы. 100 процентов акций АО «БНМ», которое издает «Ведомости» и журнал Harvard Business Review, приобрели гендиректор издательского дома «Версия» Константин Зятьков и бизнесмен Алексей Голубович.

После смены собственников прежний главред издания Илья Булавинов предупредил редакцию, что по истечении договора не планирует оставаться на этом посту. Его контракт истекает 23 апреля. Отмечается, что Булавинов и издатель газеты Глеб Прозоров узнали о новых назначениях из письма от покупателей издания.

Булавинов занимал должность главреда с 2017 года, сменив на этом посту Татьяну Лысову.

Новый исполняющий обязанности главреда «Ведомостей» Шмаров начинал карьеру как ученый-экономист в НИИ Госплана СССР, потом стал научным редактором в издательском доме «Коммерсантъ». Шмаров был среди основателей журнала «Эксперт», а также одноименного аналитического центра. В том числе по его инициативе было запущено рейтинговое агентство «Эксперт».

После работы в «Эксперте» Шмаров был генеральным директором «Сноба», затем он полгода был ведущим на «Дожде», а далее — главредом просветительского интернет-канала «Проект 42», над которым работал и Кацман.

Кацман ранее издавал журнал «Секрет фирмы», после 2012 года он оказывал консультации владельцам медиапроектов.


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Добавлено: 24 мар 2020 в 05:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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