В Испании побили рекорд по случаям заражения коронавирусом

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В Испании побили рекорд по числу заражений коронавирусом: за одну ночь выявили более 6,5 тысячи инфицированных. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны в докладе по ситуации с вирусом.

За последние сутки в Испании от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом, умерли 514 человек. Всего погибло более 2,6 тысячи человек.

23 марта сообщалось, что в нескольких больницах Мадрида пациенты с коронавирусом лежат в коридорах из-за нехватки мест. По словам журналистов, пациенты медицинских учреждений лежат на полу и кашляют.

Всего в стране заразилось более 39,6 тысячи человек. Испания занимает четвертое место по числу инфицированных в мире: ее обгоняют Китай, Италия и США. Больше всего зараженных в Мадриде и Каталонии.

По последним данным, во всем мире свыше 384 тысяч инфицированных коронавирусом. 16,5 тысячи человек погибли, 100,6 тысячи вылечились.