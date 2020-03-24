В Италию прибыл четырнадцатый самолёт ВКС России для помощи в борьбе с коронавирусом

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Четырнадцатый самолёт ВКС России прибыл в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом — он стал последним, о вылете которого сообщало Минобороны РФ, передает РИА «Новости».

«Очередной, четырнадцатый по счету, самолет Ил-76военно-транспортной авиации ВКС России с группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий приземлился на аэродроме авиабазы ВВС Италии «Пратика-де-Маре» (30 километров юго-западнее города Рим, Италия)», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Италии Джузеппе Конте подтвердил готовность оказать помощь республике для борьбы с коронавирусом. После сообщалось, что семь военно-транспортных бортов с вирусологами и оборудованием прибыли на аэродром под Римом.