В Италию прибыл последний самолет из России с помощью

Четырнадцатый по счету самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыл в Италию.

Как сообщает РИА «Новости», он приземлился на аэродроме авиабазы ВВС Италии «Пратика-де-Маре» (30 километров юго-западнее города Рим, Италия). Ранее в Минобороны говорили, что всего будет направлено 14 самолетов.

Как уже сообщало ИА Newstes, в Италию прилетели около 100 российских военных врачей, имеющих большой опыт борьбы с вирусными инфекциями. Группу экспертов возглавляет генерал-майор Сергей Кикоть — ведущий разработчик и специалист в области применения новейших образцов систем специальной обработки.

Италия вышла на первое место в мире по числу скончавшихся от коронавируса. В этой стране смертность от инфекции достигла 9%.