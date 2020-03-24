В Японии откроют школы с апреля с соблюдением мер предосторожности

Министерство образования Японии направило в местные администрации указание открыть школы при условии соблюдения всех предосторожностей в связи с коронавирусом, сообщило агентство Киодо.

"Ситуация лучше не стала. Необходимо готовиться, не снижая бдительности", - сказал на пресс-конференции в Токио министр образования и науки Хагиуда Коити. Он не исключил и того, что в случае взрывного роста заболеваний государство вновь обратится к местным органам власти с просьбой закрыть учебные заведения.

Школы предполагается открыть с началом учебного года – в Японии это первая декада апреля. В школах необходимо будет принять все меры предосторожности, чтобы избежать возникновения там трех главных условий массового заражения – непроветриваемых помещений, большого скопления людей, общения на близком расстоянии. При этом в японских начальных школах нормой считаются классы по 40 человек. Зато предписано регулярно проветривать помещение, измерять температуру, а во время общения надевать маску.

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