В Крыму назвали слова Шнурова о полуострове "грязными стишками"

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал слова музыканта Сергея Шнурова о полуострове "грязными стишками".

Ранее музыкант на своей странице в Instagram опубликовал критическое стихотворение, посвященное Крыму. В нем Шнуров акцентировал внимание на непризнанном российском статусе Крыма и предупредил о последствиях для России политики санкций. До этого Шнуров в эфире радиостанции "Комсомольская правда" в ответ на вопрос о принадлежности Крыма сказал: "Поживем – увидим".

"Свое мнение и грязные стишки о Крыме господин Шнуров пусть оставит при себе, тем более, по всей вероятности, он высказал их будучи не вполне в здравии. Любой здравомыслящий и отдающий себе отчет человек понимает, что Крым вернулся в состав России по волеизъявлению крымского народа, и спекулировать на этой теме непозволительно. Шнуров просто демонстрирует публичное неуважение к крымчанам и Крыму, куда последние годы неоднократно приезжал с концертами", - сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, воссоединение Крыма с Россией имеет огромное геополитическое значение для России.