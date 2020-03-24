В Минздраве опровергли отставку Емца

Информацию о якобы отставке министра здравоохранения Ильи Емца лучше уточнить у тех, кто ее распространяет, министерство продолжает работать в усиленном режиме. Об этом заявил пресс-секретарь Минздрава Артем Дехтяренко.Он отметил, что Минздрав продолжает работать в усиленном режиме."Министерство и министр отвечают только за свои действия. Мы продолжаем работать в усиленном режиме 24/7, как и делали это ранее, ничего не меняется", - заявил Дехтяренко.Добавим, сегодня ряд СМИ и двое нардепов написали, что Емец уходит в оставку. Причину не назвали.