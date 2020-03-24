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Новости » Украина » В Польше приговорили пророссийских террористов, поджегших Венгерский культурный центр в Ужгороде

В Польше приговорили пророссийских террористов, поджегших Венгерский культурный центр в Ужгороде

В Польше приговорили пророссийских террористов, поджегших Венгерский культурный центр в Ужгороде

Суд в Польше вынес приговоры трем гражданам страны ультраправого и пророссийского направления, признанных виновными в поджоге Венгерского культурного центра в Ужгороде 8 февраля 2018.

Об этом пишет «Радио.Свобода».

Сообщается, что суд в городе Кракове приговорил организатора поджога Михала П. к трем годам заключения, а исполнителей — Томаша Ш. к двум годам лишения свободы, а Адриана М., который пошел на сотрудничество со прокуратурой, к двум годам ограничения свободы с выполнением общественно полезных работ по 40 часов в месяц.

Издание напоминает, что данное дело польские правоохранители рассматривали как террористический акт.

По словам прокурора Мариуша Садло, «это нападение вписывался в течение действий России против Украины: целью было внутреннее ослабление Украины и дестабилизация положения в этой стране».

Как стало известно в течение судебного процесса, организатор пошел на этот акт не по собственной инициативе — к совершению поджога его подтолкнул немецкий журналист Мануэль Оксенрайтер, известный своими прокремлевскими взглядами, который предоставил ему четкие инструкции в этом и деньги на выполнение.

Организатор, 29-летний Михал Прокопович, член польской ультраправой партии «Смена», тесно связанной с близкими к Кремлю идеологами концепции «русского мира», а также один из исполнителей, 23-летний Томаш Рафал Шимковьяк, член неофашистского движения «фаланга», члены которого принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне российских гибридных сил, своей вины не признавали. Третий, 26-летний Адриан Марглевский, тоже член «Фаланги», пошел на сотрудничество со следствием.

Поджог Венгерского культурного центра в Ужгороде был совершен 4 февраля 2018. Этот поджог еще больше осложнил отношения Киева и Будапешта, которые и без того стали крайне напряженными после принятия Украиной осенью 2017 поправок в закон «Об образовании» относительно языка обучения. 27 февраля 2018 это же здание подожгли второй раз, уже другие нападающие.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Михалу П. грозило до 12 лет лишения свободы, Адриану М. и Томашу Ш. — до 10 лет. Адвокаты подсудимых ходатайствовали о том, чтобы сделать процесс закрытым, однако суд им отказал.


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Добавлено: 24 мар 2020 в 02:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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