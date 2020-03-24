В Польше уволена медик за пост о Covid-19: «Хватит делать из людей идиотов»

Польская медсестра Рената Пижановская уволена с работы за пост в «Фейсбуке» о коронавирусе.

Рената Пигановская — акушерка из польского города Новы-Тарг с многолетним опытом, специалист по неонатологии в отделении новорожденных и недоношенных детей. Она потеряла свою работу из-за одной записи, в которой раскритиковала условия своей работы во время пандемии коронавируса. Пани написала в соцсети, обращаясь к президенту Польши Анджею Дуде:

«Вот так выглядят мои руки после 12 часов работы, кожа чистая от дезинфицирующего средства. Вот так выглядит моя маска, которую я сделала сама, когда мне нечего было надеть, чтобы закрыться, когда наклоняешься над пациентом, который нуждается в помощи. Итак, пан президент Анджей Дуда, у нас нет ничего, как вы можете видеть. У меня нет базовой защиты, чтобы защитить меня или пациента. Я не знаю, здорова ли пациентка, я даже не знаю, здорова ли я».

На следующий день после записи Пижановской указали на дверь «из-за грубого нарушения обязанностей». Позже директор больницы в Новы-Тарге Марек Вежба подтвердил журналистам:

«Решение об освобождении пани Ренаты Пижановской было принято после публикации её поста в „Фейсбуке“».

После увольнения медик уже не скрывала эмоций, высказав на своей странице в соцсети всё, что думает о польской медицине:

«Не рассказывайте людям чудесные сказки, — обратилась Пижановская к министру здравоохранения Польши Лукашу Шумовскому. — Я совершила преступление, показав, как сделать бумажную маску, когда другой нет. Нет масок? Не хватает персонала? Уплотнение? Хватит делать из людей идиотов. Анджей Дуда, может ты, наконец, проснёшься? Показ правды приводит к тем же репрессиям, что и при коммунизме. Опомнитесь! Вместо того, чтобы сражаться с людьми, сражайтесь с коронавирусом».

ИА Newstes дополняет, что в Польше по данным на 24 марта 2020 года зарегистрировано 774 подтвержденных случая коронавируса. 9 человек скончались.