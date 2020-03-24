В Приморье подтвердили два первых случая заражения коронавирусом

В Приморском крае подтверждены первые два случая заражения коронавирусом у жителей Владивостока, сообщают местные СМИ со ссылкой на правительство региона.

Отмечается, что заболевшие не так давно вернулись из-за границы, а сейчас находятся в инфекционной больнице под наблюдением врачей. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

РИА «Новости» уточняет, что заболевание у людей протекает в легкой форме. Все, кто контактировал с инфицированными, также находятся под наблюдением.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что намерен обратиться к лидерам «Большой двадцатки» с просьбой объединить усилия в борьбе с коронавирусом и принять все меры для производства средств защиты для медицинских работников. По словам главы ВОЗ, темпы распространения коронавируса увеличиваются — пандемия усиливается. В мире зафиксировано более 300 тыс. случаев заражения.



