Олег СалагайФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В России объяснили запрет кальянов в барах и ресторанах на фоне коронавируса. Замминистра здравоохранения России Олег Салагай назвал запрет на курение кальянов в общественных местах абсолютно обоснованным, так как кальяны могут быть источником распространения инфекции. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«Научные данные показывают, что кальяны могут быть источником распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. Не является исключением и коронавирусная инфекция», — проинформировал Салагай. Он пояснил, что такой запрет был введен даже в ряде стран, где курение кальяна является традиционно распространенным.

Ранее 24 марта сообщалось, что в России запретят курить кальяны в барах и ресторанах. Правительство России поручило всем регионам запретить в общественных местах на своей территории курение кальянов в связи с распространением коронавирусной инфекции.

По последним данным, в России зарегистрировано 495 случаев коронавируса, 22 человека излечились.