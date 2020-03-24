В России подготовятся к приему рейсов из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией

Замглавы правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова поручила министерствам транспорта и обороны подготовить перечень аэропортов для приема авиарейсов из стран с неблагоприятной ситуацией с распространением коронавируса. Об этом во вторник сообщает пресс-служба кабинета министров.

Минтрансу совместно с Роспотребнадзором также поручено проработать возможность размещения россиян, вернувшихся из стран с высоким риском заражения COVID-19, в объектах, расположенных близ аэропортов. Ведомство должно доложить в правительство о результатах в срок до 24 марта.

Транспортному ведомству также поручено организовать вывоз российских граждан из Египта с помощью авиакомпании «Белавиа» в счет ее задолженности перед государством за аэронавигационные услуги. О результатах ведомству поручено доложить до 25 марта.

В соответствии с поручением, московское руководство во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов РФ и Роспотребнадзором должны проработать вопрос организации доставки автобусами граждан, вернувшихся из иностранных государств с неблагоприятной ситуацией с распространением коронавируса, до близлежащих регионов.