В России подскочили продажи презервативов

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Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group.

За одиннадцатую неделю 2020 года в России было продано 589 тысяч упаковок презервативов на 161 миллион рублей против 477 тысяч упаковок на 122 миллиона рублей годом ранее. Таким образом, прирост к аналогичной неделе 2019 года составил 31,8 процента в стоимостном выражении. Лидерами рынка презервативов стали бренды Durex (46,75 процента продаж), Contex (41,91 процента) и Sico (6,28 процента).

Также, говорится в исследовании, с середины февраля в России отмечается стабильный прирост продажи антидепрессантов.

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