В России резко вырос спрос на патроны и бейсбольные биты

Продавцы оружия отметили, что за последние две недели в России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит.

В период с 9 по 22 марта объемы продаж патронов для охотничьей и спортивной стрельбы увеличился на 130%, бейсбольных бит – чуть меньше, чем на 30%, сообщает РБК со ссылкой на данные Платформы ОФД.

Платформа ОФД – оператор фискальных данных, обрабатывающий ежедневно данные с 40 млн кассовых чеков, поступающих с 900 тысяч онлайн-касс в России.

При этом, покупатели стали приобретать более дешевые бейсбольные биты, но на патроны стали тратить больше (по среднему чеку на 53% больше, чем в 2019 году).

О повышенном спросе на патроны корреспондентам РБК рассказали и в нескольких точках по продаже оружия и боеприпасов.

Эксперты объяснили это несколькими причинами:

«Сложно объяснить, почему в критические моменты люди бегут скупать патроны. В данный момент многие фитнес-центры закрыты. Может быть народу нечем заняться, поэтому любители стрельбы переключились на основной вид. Пока есть возможность и пока его также не запретили. Сейчас во всех стрелковых клубах отмечается нормальное количество народа, можно даже сказать, что появился повышенный интерес. Так всегда бывает, в любой кризис народ начинает активизироваться», - высказал свое мнение председатель Федерации практической стрельбы г. Москвы Алексей Рогозин.

начинается сезон охоты на птиц;высокая волатильность валюты и люди опасаются слишком большого увеличения цен на оружие и боеприпасы.