В России захотели ограничить выдачу наличных

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Банк России рекомендовал кредитным учреждениям ограничить выдачу и прием наличных в банкоматах на фоне ситуации с коронавирусом в стране. Об этом говорится в заявлении регулятора.

Речь идет о банкоматах, которые работают в режиме рециркуляции. В таких аппаратах банкноты, принятые у одного клиента, выдаются другому без обработки в банке.

Также регулятор рекомендовал кредитным учреждениям перед выдачей клиентам наличных денег или загрузкой их в банкоматы и терминалы отправлять банкноты на карантин. Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), деньги нужно выдержать 3-4 дня. Банкноты, которые выдаются кредитным организациям Банком России, выдерживаются до 14 дней с момента поступления, сообщили ранее в Роспотребнадзоре.

В крупнейших банках России уже обратили внимание на возможность заразиться коронавирусом через деньги. Речь, в частности, шла о банкоматах, работающих в режиме рециркуляции. Однако в пресс-службе «Гознака» ранее поясняли, что при изготовлении российских банкнот применяются специальные антисептические вещества, поэтому рубли изначально защищены от вирусов и микробов, в том числе от коронавируса.